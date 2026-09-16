Μια λεπτή κλωστή η αγάπη

κι η καρδιά ακροβατεί

ο καθένας μας μια άκρη

αν τεντώσει θα κοπεί

Μια λεπτή κλωστή η αγάπη

τώρα έσπασε στα δυο

κι ένα ένα κάθε δάκρυ

καταλήγει στο κενό

Ήμουν πάντα εδώ μα δεν είχες καιρό

Ξέχασέ με εδώ δε μένει πια κανείς

μόνο φαντάσματα θα βρεις πίστεψέ με

Ξέχασέ με πέρασε ο χρόνος από’δω

άσ’το δεν έχω πια καιρό άκουσέ με

Μια λεπτή κλωστή η αγάπη

κι η καρδιά ακροβατεί

ο καθένας μας μια άκρη

αν τεντώσει θα κοπεί

Μια λεπτή κλωστή αν σπάσει

δεν υπάρχει γυρισμός

και το δρόμο όποιος χάσει

συνεχίζει μοναχός

Ήμουν πάντα εδώ μα δεν είχες καιρό

Ξέχασέ με εδώ δε μένει πια κανείς

μόνο φαντάσματα θα βρεις πίστεψέ με

Ξέχασέ με πέρασε ο χρόνος από’δω

άσ’το δεν έχω πια καιρό άκουσέ με

Μια ζωή που καθόριζες εσύ

μια σκιά που έχει χαθεί μέσα στη νύχτα

κι είμαι εδώ ίσως και να σ’ αγαπώ

μα το μόνο που θα πω μια καληνύχτα