Μόνο Εσένα Θέλω
Γιάννα Τερζή
Από το Άλμπουμ Ase Me Na Taxidepso που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι
Σφάλματα πολλά κι αν κάνει η καρδιά σου
μεσ’τα γκρίζα δειλινά σου προχωρώ
κι αν με πνίγει της αγάπης η θηλιά σου
δε με νοιάζει τι θα γίνει αδιαφορώ
Μόνο εσένα θέλω μόνο
με κοιτάς και λιώνω
μόνο εσένα θέλω μόνο
νιώσε με τελειώνω
Μόνο εσένα θέλω μόνο
στη χαρά στον πόνο
τη ζωή μου στη ζωή σου θέλω
κι ας ματώνω
Αφιλόξενη σαν χώρα η καρδιά σου
μα ν’αντέξω μακριά σου δεν μπορώ
πάντα θα’χει η αγάπη τ’όνομά σου
λάθη εγωισμούς και πάθη συγχωρώ
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