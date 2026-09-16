Σφάλματα πολλά κι αν κάνει η καρδιά σου

μεσ’τα γκρίζα δειλινά σου προχωρώ

κι αν με πνίγει της αγάπης η θηλιά σου

δε με νοιάζει τι θα γίνει αδιαφορώ

Μόνο εσένα θέλω μόνο

με κοιτάς και λιώνω

μόνο εσένα θέλω μόνο

νιώσε με τελειώνω

Μόνο εσένα θέλω μόνο

στη χαρά στον πόνο

τη ζωή μου στη ζωή σου θέλω

κι ας ματώνω

Αφιλόξενη σαν χώρα η καρδιά σου

μα ν’αντέξω μακριά σου δεν μπορώ

πάντα θα’χει η αγάπη τ’όνομά σου

λάθη εγωισμούς και πάθη συγχωρώ