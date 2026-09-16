Περιμένω μόνη μου κι αυτό το βράδυ

περιμένω ένα φως μεσ’το σκοτάδι

τη μορφή σου ν’αντικρίσω επιμένω

αν αργήσεις κι άλλο εγώ πεθαίνω

Άσε με να ταξιδέψω με πανιά τα θέλω σου

άσε με να δω εγώ μόνο της καρδιάς το έργο σου

στην πρεμιέρα του έρωτά σου θέλω να συγκινηθώ

κράτα με στην αγκαλιά σου λίγο να ονειρευτώ

σ’ αγαπώ...

Πού να πάω μόνη μου κι αυτό το βράδυ

πού να πάω να νιώσω το δικό σου χάδι

στα όνειρά σου εγώ να ζήσω περιμένω

αν αργήσεις κι άλλο εγώ πεθαίνω

Άσε με να ταξιδέψω με πανιά τα θέλω σου

άσε με να δω εγώ μόνο της καρδιάς το έργο σου

στην πρεμιέρα του έρωτά σου θέλω να συγκινηθώ

κράτα με στην αγκαλιά σου λίγο να ονειρευτώ

σ’ αγαπώ...