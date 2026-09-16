Μα πότε πρόλαβες και την αγάπησες

πριν λίγες μέρες μόνο έκλαιγες για μένα

πες μου πώς μπόρεσες και τα κατάφερες

απ’τη ζωή σου να με βγάλεις τόσο απλά

Σε σκέφτομαι ξανά στην αγκαλιά της

κι ανοίγω της αγάπης σου τα τραύματα

άραγε της λες τα ίδια πράγματα

που’λεγες σε μένα μια φορά

Σε σκέφτομαι ξανά στην αγκαλιά της

και τρέχουνε τα δάκρυα απ’τα μάτια μου

πόσο με σκοτώνει απόψε μάτια μου

η καινούρια αγάπη σου πονά

Μα κοίτα με λοιπόν δεν είναι δυνατόν

να βάζεις στην καρδιά σου κάποια άλλη

κοίτα με λοιπόν δεν είμαι παρελθόν

εγώ είμαι η αγάπη σου η μεγάλη

Μα πότε πρόλαβες και με ξεπέρασες

εσύ που έλεγες πως ήμουν η ζωή σου

πες μου πώς μπόρεσες και την αγάπησες

μήπως το κάνεις για να με εκδικηθείς

Σε σκέφτομαι ξανά στην αγκαλιά της

κι ανοίγω της αγάπης σου τα τραύματα

άραγε της λες τα ίδια πράγματα

που’λεγες σε μένα μια φορά

Σε σκέφτομαι ξανά στην αγκαλιά της

και τρέχουνε τα δάκρυα απ’τα μάτια μου

πόσο με σκοτώνει απόψε μάτια μου

η καινούρια αγάπη σου πονά

Μα κοίτα με λοιπόν δεν είναι δυνατόν

να βάζεις στην καρδιά σου κάποια άλλη

κοίτα με λοιπόν δεν είμαι παρελθόν

εγώ είμαι η αγάπη σου η μεγάλη