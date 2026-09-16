Τρεις Το Ξημέρωμα
Γιάννα Τερζή
Από το Άλμπουμ Ase Me Na Taxidepso που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι
Όλα ξανά με φέρνουνε κοντά σου
σβήνω το φως μα πώς να κοιμηθώ
κάθε σιωπή φωνάζει τ’όνομά σου
κάθε φυγή ζητά να’ρθείς εδώ
είσαι παντού μα εδώ δεν είσαι
Κι έλεγα πως ό,τι ζήσαμε εμείς θ’αντέξει
έλεγα πως το αντίο είναι απλά μια λέξη
έδινα εγώ για σένα μια ζωή τα πάντα
κι έμεινα τρεις το ξημέρωμα με χέρια άδεια
Ποιος ουρανός κοντά μου θα σε φέρει
και ποια σκιά θα παίρνω αγκαλιά
κάθε πρωί σκοτάδι θα μου φέρνει
κάθε φιλί βαθιά θα με πονά
είσαι παντού μα εδώ δεν είσαι
Κι έλεγα πως ό,τι ζήσαμε εμείς θ’αντέξει
έλεγα πως το αντίο είναι απλά μια λέξη
έδινα εγώ για σένα μια ζωή τα πάντα
κι έμεινα τρεις το ξημέρωμα με χέρια άδεια
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