Δεν Τόλμησες

Γιάννα Τερζή

Από το Άλμπουμ Ase Me Na Taxidepso που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι

Φρένα σπασμένα στο σώμα μου έχω
πάνω σου πέφτω με γκάζια τρελά
όμως κάτι με κάνει κι αλλάζω πορεία
κάτι με κάνει να σκεφτώ πολλά
Κάποια αγάπη σε έχει κοντά της
σε ένα φιλί σου νιώθω είναι εκεί
φεύγω σ’αφήνω μείνε στη σκιά της
φεύγω και μένεις να κοιτάς εσύ

Δεν τόλμησες πίσω μου να τρέξεις
και έφευγα με ένα σ’ αγαπώ
δε τόλμησες δρόμο να διαλέξεις
δεν είχες νιώσει όσα είχα εγώ
Δε τόλμησες πίσω μου να τρέξεις
και σ’άφηνα κόσμους μακριά
δε τόλμησες δρόμο να διαλέξεις
ας μείνεις τώρα στο ποτέ ξανά

Δε θα βαδίσω σε δρόμους που καίνε
δε θα γυρίσω έλα αν θες εσύ
ό, τι κι αν νιώθω τ’αφήνω πια πίσω
μόνος αν μείνεις έλα θα’μαι εκεί

Δεν τόλμησες πίσω μου να τρέξεις
και έφευγα με ένα σ’ αγαπώ
δεν τόλμησες δρόμο να διαλέξεις
δεν είχες νιώσει όσα είχα εγώ
Δεν τόλμησες πίσω μου να τρέξεις
και σ’άφηνα κόσμους μακριά
δεν τόλμησες δρόμο να διαλέξεις
ας μείνεις τώρα στο ποτέ ξανά

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