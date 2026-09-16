Φρένα σπασμένα στο σώμα μου έχω

πάνω σου πέφτω με γκάζια τρελά

όμως κάτι με κάνει κι αλλάζω πορεία

κάτι με κάνει να σκεφτώ πολλά

Κάποια αγάπη σε έχει κοντά της

σε ένα φιλί σου νιώθω είναι εκεί

φεύγω σ’αφήνω μείνε στη σκιά της

φεύγω και μένεις να κοιτάς εσύ

Δεν τόλμησες πίσω μου να τρέξεις

και έφευγα με ένα σ’ αγαπώ

δε τόλμησες δρόμο να διαλέξεις

δεν είχες νιώσει όσα είχα εγώ

Δε τόλμησες πίσω μου να τρέξεις

και σ’άφηνα κόσμους μακριά

δε τόλμησες δρόμο να διαλέξεις

ας μείνεις τώρα στο ποτέ ξανά

Δε θα βαδίσω σε δρόμους που καίνε

δε θα γυρίσω έλα αν θες εσύ

ό, τι κι αν νιώθω τ’αφήνω πια πίσω

μόνος αν μείνεις έλα θα’μαι εκεί

Δεν τόλμησες πίσω μου να τρέξεις

και έφευγα με ένα σ’ αγαπώ

δεν τόλμησες δρόμο να διαλέξεις

δεν είχες νιώσει όσα είχα εγώ

Δεν τόλμησες πίσω μου να τρέξεις

και σ’άφηνα κόσμους μακριά

δεν τόλμησες δρόμο να διαλέξεις

ας μείνεις τώρα στο ποτέ ξανά