Εδώ Και Τώρα
Γιάννα Τερζή
Από το Άλμπουμ Ase Me Na Taxidepso που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι
Αν έχεις κάτι να μου πεις
χωρίς να δικαιολογηθείς, πες το τώρα.
Αν έχεις κάτι να μου πεις
προτού στο ψέμα σου χαθείς, πες το τώρα.
Πες το μου εδώ και τώρα
και στον ήλιο και στη μπόρα,
πόσο θέλεις να αντέξω,
να πονέσω, να παλέψω.
Πες το μου εδώ και τώρα
στην πιο δύσκολη μου ώρα
αν αξίζει στη ζωή μου
να ‘σαι η καταστροφή μου.
Αν θέλεις κάτι να μου πεις
χωρίς να πρέπει να σκεφτείς, πες το τώρα.
Αν θέλεις κάτι να μου πεις
μην προσπαθείς να μου κρυφτείς, πες το τώρα.
Πες το μου εδώ και τώρα
και στον ήλιο και στη μπόρα,
πόσο θέλεις να αντέξω,
να πονέσω, να παλέψω.
Πες το μου εδώ και τώρα
στην πιο δύσκολη μου ώρα
αν αξίζει στη ζωή μου
να ‘σαι η καταστροφή μου.
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