Αν έχεις κάτι να μου πεις

χωρίς να δικαιολογηθείς, πες το τώρα.

Αν έχεις κάτι να μου πεις

προτού στο ψέμα σου χαθείς, πες το τώρα.

Πες το μου εδώ και τώρα

και στον ήλιο και στη μπόρα,

πόσο θέλεις να αντέξω,

να πονέσω, να παλέψω.

Πες το μου εδώ και τώρα

στην πιο δύσκολη μου ώρα

αν αξίζει στη ζωή μου

να ‘σαι η καταστροφή μου.

Αν θέλεις κάτι να μου πεις

χωρίς να πρέπει να σκεφτείς, πες το τώρα.

Αν θέλεις κάτι να μου πεις

μην προσπαθείς να μου κρυφτείς, πες το τώρα.

Πες το μου εδώ και τώρα

και στον ήλιο και στη μπόρα,

πόσο θέλεις να αντέξω,

να πονέσω, να παλέψω.

Πες το μου εδώ και τώρα

στην πιο δύσκολη μου ώρα

αν αξίζει στη ζωή μου

να ‘σαι η καταστροφή μου.