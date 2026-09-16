Πόσο απλά μπορεί ν’αλλάξει μια ζωή

ξαφνικά σε μια ανύποπτη στιγμή

πόσο απλά μου στέγνωσες το δάκρυ μου

και γύρισες δεν το πιστεύω αγάπη μου

Είμαστε πάλι μαζί

αγάπη μου εγώ κι εσύ

είμαστε πάλι παρέα

κι όλα μου φαίνονται ωραία

Είμαστε πάλι μαζί

κι έχει ομορφύνει η ζωή

μπορώ και χαμογελάω

ψηλά μαζί σου πετάω

Και δε θα αφήσω κανένας να μπει

ανάμεσά μας ξανά

και δε θα αφήσω κανέναν γιατί

είσαι η αγάπη μου εσύ

Είμαστε πάλι μαζί

Ημουνα χωρίς αγάπη κι έρωτα

μοναξιά μεσ’την ψυχή μου ένιωθα

και ξαφνικά άλλη πορέα μου χάραξες

γύρισες και όλα εσύ τα άλλαξες

Είμαστε πάλι μαζί

αγάπη μου εγώ κι εσύ

είμαστε πάλι παρέα

κι όλα μου φαίνονται ωραία

Είμαστε πάλι μαζί

κι έχει ομορφύνει η ζωή

μπορώ και χαμογελάω

ψηλά μαζί σου πετάω