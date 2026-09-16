Άλμπουμ

Gyrna To Kleidi

Γιάννα Τερζή

Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
    Πες Μου Τι Να Κάνω
    Που Και Που
    Γύρνα Το Κλειδί
    Ο Άγγελος μου είσαι εσύ
    Ενα Χρονο Χωρισμένοι
    Πιθανότητες
    Είσαι Βάσανο Μεγάλο
    Είμαστε Πάλι Μαζί
    Μη μ’ Αφήνεις Μόνη
    Τέτοια Γυναίκα
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Karma