Ο άγγελος μου είσαι εσύ

είσαι εσύ, είσαι εσύ

που μου δίνει τη ζωή

μόνο εσύ μόνο εσύ

Ο άγγελος μου είσαι εσύ

είσαι εσύ, είσαι εσύ

και άγιος θα κολαστεί στον παράδεισο αν σε δει

Τη γνωρίζω επιτέλους την αλήθεια

ζούσα μόνη μόνο μες τα παραμύθια

σκέψη, έρωτα δάκρυα και πάθη

τι είχα πάθει, τι είχα πάθει

Ο άγγελος μου είσαι εσύ

είσαι εσύ, είσαι εσύ

που μου δίνει τη ζωή

μόνο εσύ μόνο εσύ

Ο άγγελος μου είσαι εσύ

είσαι εσύ, είσαι εσύ

και άγιος θα κολαστεί

στον παράδεισο αν σε δει

Μη σκεφτείς αυτό που θέλεις να μου δείξεις

βλέπω θα `χουμε ωραίες εξελίξεις

είσαι έτοιμος να κάνεις κάθε τρέλα

στο Παράδεισο σου λέω φύγαμε, έλα

Ο άγγελος μου είσαι εσύ

είσαι εσύ, είσαι εσύ

που μου δίνει τη ζωή

μόνο εσύ μόνο εσύ

Ο άγγελος μου είσαι εσύ

είσαι εσύ, είσαι εσύ

και άγιος θα κολαστεί

στον παράδεισο αν σε δει