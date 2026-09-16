Το πάλεψα πολύ ν’ αντέξω μάκρια σου

Νόμιζα θα `χα δύναμη να ξαναγεννηθώ

Μα αν ακόμα η φωτιά μου καίει στα όνειρα σου

Μόνο αυτό σου ζητάω

Μια ευκαιρία πριν τρελαθώ

Τι να κάνω θέλεις να πεθάνω

Τα χατίρια όλα θα στα κάνω

Ότι θέλεις θα σου το χαρίσω

Μα άλλο δεν μπορώ να μη σ’ έχω εδώ

Να μη ξέρω πως να σε φέρω πίσω

Πες μου τι να κάνω θέλεις να πεθάνω

Τα χατίρια όλα θα στα κάνω

Ότι θέλεις θα σου το χαρίσω

Μα άλλο δεν μπορώ να μη σ’ έχω εδώ

Να μη ξέρω πως να σε φέρω πίσω

Δεν αντέχω άλλο πια μονάχη να κοιμάμαι

Είναι τα βράδια ατέλειωτα μέτα απ’ τον χωρισμό

Πάνω απ’ ότι αισθανόσουν κάτι υπάρχει ακόμη

Μόνο αυτό σου ζητάω

Μια ευκαιρία πριν τρελαθώ

Τι να κάνω θέλεις να πεθάνω

Τα χατίρια όλα θα στα κάνω

Ότι θέλεις θα σου το χαρίσω

Μα άλλο δεν μπορώ να μη σ’ έχω εδώ

Να μη ξέρω πως να σε φέρω πίσω

Πες μου τι να κάνω θέλεις να πεθάνω

Τα χατίρια όλα θα στα κάνω

Ότι θέλεις θα σου το χαρίσω

Μα άλλο δεν μπορώ να μη σ’ έχω εδώ

Να μη ξέρω πως να σε φέρω πίσω

Τι να κάνω θέλεις να πεθάνω

Τα χατίρια όλα θα στα κάνω

Ότι θέλεις θα σου το χαρίσω

Μα άλλο δεν μπορώ να μη σ’ έχω εδώ

Να μη ξέρω πως να σε φέρω πίσω

Πες μου τι να κάνω θέλεις να πεθάνω

Τα χατίρια όλα θα στα κάνω

Ότι θέλεις θα σου το χαρίσω

Μα άλλο δεν μπορώ να μη σ’ έχω εδώ

Να μη ξέρω πως να σε φέρω πίσω

Τι να κάνω θέλεις να πεθάνω