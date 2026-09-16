Γύρνα Το Κλειδί

Γιάννα Τερζή

Από το Άλμπουμ Gyrna To Kleidi που κυκλοφόρησε το 2006
Στίχοι

Πριν από λίγο ήσουνα ξένος
με τόσο κόσμο πυκνοκατοικιμένος
μα να που ήρθα μες στη ζωή σου
να δεις θα φτάσω τέρμα Θεού μαζί σου

Κλείσε την κουρτίνα
γύρνα το κλειδί
είσαι ακριβώς αυτό που θέλω
Κλείσε την κουρτίνα
γύρνα το κλειδί
πόσο σε θέλω
πόσο σε θέλω

Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές
δεν είσαι εδώ απόψε για κανένα
γύρνα το κλειδί ταξίδεψέ με όλη νύχτα
με σπασμένα φρένα
Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές
απόψε σε κανέναν δε σε δίνω
η μοναδική, η πιο μεγάλη σου αγάπη
εγώ θα γίνω

Σώμα με σώμα πολλά θα πούμε
νησιά του χάρτη για μας τους δυο θα βρούμε
μετά θα φτιάξω μια τρικυμία
να μη σε βρίσκει αγάπη μου καμία

Ένα φως γαλάζιο πάνω μαγικό
γράφει στο χαλί τι άλλο θέλω
ένα φως γαλάζιο γράφει πριν στο πω
πόσο σε θέλω
πόσο σε θέλω

Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές
δεν είσαι εδώ απόψε για κανένα
γύρνα το κλειδί ταξίδεψέ με όλη νύχτα
με σπασμένα φρένα
Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές
απόψε σε κανέναν δε σε δίνω
η μοναδική, η πιο μεγάλη σου αγάπη
εγώ θα γίνω

Γύρνα το κλειδί
δεν είσαι εδώ απόψε για κανένα
γύρνα το κλειδί ταξίδεψέ με
με σπασμένα φρένα
Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές
απόψε σε κανέναν δε σε δίνω
η μοναδική, η πιο μεγάλη σου αγάπη
εγώ θα γίνω

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