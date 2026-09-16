Πριν από λίγο ήσουνα ξένος

με τόσο κόσμο πυκνοκατοικιμένος

μα να που ήρθα μες στη ζωή σου

να δεις θα φτάσω τέρμα Θεού μαζί σου

Κλείσε την κουρτίνα

γύρνα το κλειδί

είσαι ακριβώς αυτό που θέλω

Κλείσε την κουρτίνα

γύρνα το κλειδί

πόσο σε θέλω

πόσο σε θέλω

Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές

δεν είσαι εδώ απόψε για κανένα

γύρνα το κλειδί ταξίδεψέ με όλη νύχτα

με σπασμένα φρένα

Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές

απόψε σε κανέναν δε σε δίνω

η μοναδική, η πιο μεγάλη σου αγάπη

εγώ θα γίνω

Σώμα με σώμα πολλά θα πούμε

νησιά του χάρτη για μας τους δυο θα βρούμε

μετά θα φτιάξω μια τρικυμία

να μη σε βρίσκει αγάπη μου καμία

Ένα φως γαλάζιο πάνω μαγικό

γράφει στο χαλί τι άλλο θέλω

ένα φως γαλάζιο γράφει πριν στο πω

πόσο σε θέλω

πόσο σε θέλω

Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές

δεν είσαι εδώ απόψε για κανένα

γύρνα το κλειδί ταξίδεψέ με όλη νύχτα

με σπασμένα φρένα

Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές

απόψε σε κανέναν δε σε δίνω

η μοναδική, η πιο μεγάλη σου αγάπη

εγώ θα γίνω

Γύρνα το κλειδί

δεν είσαι εδώ απόψε για κανένα

γύρνα το κλειδί ταξίδεψέ με

με σπασμένα φρένα

Γύρνα το κλειδί στην πόρτα δυο φορές

απόψε σε κανέναν δε σε δίνω

η μοναδική, η πιο μεγάλη σου αγάπη

εγώ θα γίνω