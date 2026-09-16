Ενα Χρονο Χωρισμένοι

Άλλο ένα δάκρυ

πέφτει μέσα στη σιωπή

κι ο εγωισμός μου

έχει φτάσει ως το χώμα

Αυτή τη νύχτα

πέρσι μ’ άφησες εσύ,

μια αγάπη τέλειωσε

κι εμένα μ’ έλιωσε

Απόψε πίνω στην υγειά σου

κι είμαι λιώμα

Ένα χρόνο χωρισμένοι

κλείνουμε καρδιά μου απόψε

κι η μορφή σου επιμένει

το μυαλό μου να τρελαίνει

Ένα χρόνο χωρισμένοι

κλείνουμε κι εγώ πονάω

νόμιζα θα σε ξεχάσω

μα ακόμα σ’ αγαπάω...

Θέλω να μιλήσουμε,

να το συζητήσουμε,

να ξαναπροσπαθήσουμε,

μήπως και τα βρούμε

Θέλω να μιλήσουμε,

να το συζητήσουμε,

να ξαναπροσπαθήσουμε

Δε θέλω να χαθούμε

Νιώθω ένα βάρος

στη ψυχή μου συνεχώς

όπου κι αν είμαι

σαν σκιά με κατατρέχεις

Είναι μαρτύριο ο έρωτας αυτός

ότι κι αν έκανα

όσο κι αν έκλαψα

έχεις τρυπώσει στο μυαλό μου

και δεν βγαίνεις

Ένα χρόνο χωρισμένοι

κλείνουμε καρδιά μου απόψε

κι η μορφή σου επιμένει

το μυαλό μου να τρελαίνει

Ένα χρόνο χωρισμένοι

κλείνουμε κι εγώ πονάω

νόμιζα θα σε ξεχάσω

μα ακόμα σ’ αγαπάω...

Θέλω να μιλήσουμε,

να το συζητήσουμε,

να ξαναπροσπαθήσουμε,

μήπως και τα βρούμε

Θέλω να μιλήσουμε,

να το συζητήσουμε,

να ξαναπροσπαθήσουμε

Δε θέλω να χαθούμε...