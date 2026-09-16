Μη μ’ Αφήνεις Μόνη

Γιάννα Τερζή

Από το Άλμπουμ Gyrna To Kleidi που κυκλοφόρησε το 2006
Στίχοι

Μοναξιά μου τυλίγεις τα φτερά
και στα κύτταρά μου βάζεις πάλι μια φωτιά
μοναξιά στου μυαλού μου τα στενά
δεν μ’αφήνεις πάλι να πετάξω πιο ψηλά

Θέλω να σε δω
στην αγκαλιά σου να μπω και να χαθώ
Θέλω να σε δω
φοβάμαι μόνη να μείνω απόψε εδώ
Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ
Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ

Μη μ’αφήνεις μόνη η καρδιά ματώνει
γύρισε εδώ σε παρακαλώ
δεν θ’αντέξω μόνη η ψυχή μου λιώνει
θέλω να σου πω πόσο σ’ αγαπώ

Νοσταλγώ ένα χάδι τρυφερό
μα και πάλι μόνη στη ζωή μου προχωρώ
προσπαθώ μάταια να ονειρευτώ
την αυγή ξυπνάω μα εσύ δεν είσαι εδώ

Θέλω να σε δω
στην αγκαλιά σου να μπω και να χαθώ
Θέλω να σε δω
φοβάμαι μόνη να μείνω απόψε εδώ
Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ
Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ

Μη μ’αφήνεις μόνη η καρδιά ματώνει
γύρισε εδώ σε παρακαλώ
δεν θ’αντέξω μόνη η ψυχή μου λιώνει
θέλω να σου πω πόσο σ’ αγαπώ

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