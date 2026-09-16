Μοναξιά μου τυλίγεις τα φτερά

και στα κύτταρά μου βάζεις πάλι μια φωτιά

μοναξιά στου μυαλού μου τα στενά

δεν μ’αφήνεις πάλι να πετάξω πιο ψηλά

Θέλω να σε δω

στην αγκαλιά σου να μπω και να χαθώ

Θέλω να σε δω

φοβάμαι μόνη να μείνω απόψε εδώ

Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ

Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ

Μη μ’αφήνεις μόνη η καρδιά ματώνει

γύρισε εδώ σε παρακαλώ

δεν θ’αντέξω μόνη η ψυχή μου λιώνει

θέλω να σου πω πόσο σ’ αγαπώ

Νοσταλγώ ένα χάδι τρυφερό

μα και πάλι μόνη στη ζωή μου προχωρώ

προσπαθώ μάταια να ονειρευτώ

την αυγή ξυπνάω μα εσύ δεν είσαι εδώ

Θέλω να σε δω

στην αγκαλιά σου να μπω και να χαθώ

Θέλω να σε δω

φοβάμαι μόνη να μείνω απόψε εδώ

Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ

Θεέ μου πόσο σ’ αγαπώ

Μη μ’αφήνεις μόνη η καρδιά ματώνει

γύρισε εδώ σε παρακαλώ

δεν θ’αντέξω μόνη η ψυχή μου λιώνει

θέλω να σου πω πόσο σ’ αγαπώ