Μ΄ ένα σου βλέμμα έφτασα στο τέρμα

μ’ ένα σου βλέμμα με γονάτισες.

Μες στη ψυχή μου ένιωσα ρεύμα

και την καρδιά μου τάραξες,

μ’ ένα σου βλέμμα με γονάτισες.

Δεν μπορώ, έχω αρχίσει ν’ αρρωσταίνω

δεν μπορώ, ξαφνικά δεν ανασαίνω.

Δεν μπορώ, δεν μπορώ σου λέω πεθαίνω

πες μου να χαρείς.

Τι πιθανότητες έχω να μ’ αγαπήσεις

τι πιθανότητες έχω για να γυρίσεις.

Τι πιθανότητες έχω, πες μου να ξέρω

πόσο ακόμα εγώ για σένα θα υποφέρω.

Μ΄ ένα σου βλέμμα έχασα το φως μου

μ’ ένα σου βλέμμα σε προσκύνησα.

Ένιωσα λες και ήσουν ο θεός μου

μόλις σε είδα λύγισα,

μ’ ένα σου βλέμμα σε προσκύνησα.

Δεν μπορώ, έχω αρχίσει ν’ αρρωσταίνω

δεν μπορώ, ξαφνικά δεν ανασαίνω.

Δεν μπορώ, δεν μπορώ σου λέω πεθαίνω

πες μου να χαρείς.

Τι πιθανότητες έχω να μ’ αγαπήσεις

τι πιθανότητες έχω για να γυρίσεις.

Τι πιθανότητες έχω, πες μου να ξέρω

πόσο ακόμα εγώ για σένα θα υποφέρω.

Τι πιθανότητες έχω.