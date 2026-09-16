Άντρας δεν έχει γεννηθεί να αρνηθεί τέτοια γυναίκα

Σιγά μη κλάψω, σιγά μη σκάσω

Σιγά μη κάτσω μαύρα να τα βάψω

θα βγω κι απόψε και κάθε βράδυ

Σιγά μη περιμένω το δικό σου χάδι

Έχω τόση επιθυμία άλλα πράγματα να νιώσω και δε θα μου λείψεις ούτε τόσο

Αν δε με θέλεις μια εσύ εγώ δε θα σε θέλω δέκα

άντρας δεν έχει γεννηθεί που να αρνηθεί τέτοια γυναίκα

Αφού το θέλεις, θα σε ξεχάσω

δεν έχω ούτε ένα λεπτό καιρό να χάσω

ο χρόνος τρέχει και θα τον ζήσω

ούτε το δάκρυ μου δε θασ ου το χαρίσω

Έχω τόση επιθυμία άλλα πράγματα να νιώσω και δε θα μου λείψεις ούτε τόσο