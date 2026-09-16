Τέτοια Γυναίκα
Γιάννα Τερζή
Από το Άλμπουμ Gyrna To Kleidi που κυκλοφόρησε το 2006
Στίχοι
Άντρας δεν έχει γεννηθεί να αρνηθεί τέτοια γυναίκα
Σιγά μη κλάψω, σιγά μη σκάσω
Σιγά μη κάτσω μαύρα να τα βάψω
θα βγω κι απόψε και κάθε βράδυ
Σιγά μη περιμένω το δικό σου χάδι
Έχω τόση επιθυμία άλλα πράγματα να νιώσω και δε θα μου λείψεις ούτε τόσο
Αν δε με θέλεις μια εσύ εγώ δε θα σε θέλω δέκα
άντρας δεν έχει γεννηθεί που να αρνηθεί τέτοια γυναίκα
Αφού το θέλεις, θα σε ξεχάσω
δεν έχω ούτε ένα λεπτό καιρό να χάσω
ο χρόνος τρέχει και θα τον ζήσω
ούτε το δάκρυ μου δε θασ ου το χαρίσω
Έχω τόση επιθυμία άλλα πράγματα να νιώσω και δε θα μου λείψεις ούτε τόσο
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