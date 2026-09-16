Άλμπουμ

Agrypno Feggari

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Το Απομεσημέρο Ενός Φάουλου
    Έλα Να Δεις Την Άνοιξη
    Το Παιδί – Φύσα Βοριάς, Φύσα Θράκιας
    Βράδυ
    Το Όνειρον
    Ένας – Όλοι
    Ω, Χαμηλώστε Αυτό Το Φως!
    Κόντα Σου
    Νυχτερινό I
    Τ’ Αηδόνι
    Μου Φαίνεται Πως Η Άνοιξη
    Τα Αποθυμισμένα Περιβόλια
    Είμαστε Κάτι Ξεχαρβαλωμένες Κιθάρες
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single «Τα Λέμε» με σκιές ανθρώπων πάνω σε νερό.
2026
Ta Leme (Lo – Fi Edition)
Αφίσα συναυλίας για τα 30 χρόνια με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Ηρώδειο.
2025
Manos Hadjidakis 30 (Live at Odeon of Herodes Atticus)
2024
Thysia
2024
To oneiro
2024
Totem
2024
Mia Poria