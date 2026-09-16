Άλμπουμ

Angathin

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Kick ‘n’ Slap
    Hey You
    Thorn of the Cactus
    Fallow Fields
    Mishmash
    Gel Burda
    Where Shall I Bang It?
    Drinking and Kissing
    Mother and Mistress of Us All
    Little Car
    Akamas’ Dragons
    Antics
    Little Star
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single «Τα Λέμε» με σκιές ανθρώπων πάνω σε νερό.
2026
Ta Leme (Lo – Fi Edition)
Αφίσα συναυλίας για τα 30 χρόνια με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Ηρώδειο.
2025
Manos Hadjidakis 30 (Live at Odeon of Herodes Atticus)
2024
Thysia
2024
To oneiro
2024
Totem
2024
Mia Poria