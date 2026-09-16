Άλμπουμ

Fones Thiasou

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Κοίτα Τι Χαραυγή
    Τρένο
    Το Σποράκι
    Στους Παιδικούς Μου Κήπους
    Φωνές Θιάσου
    Ιούλης Στην Αθήνα
    San Juan
    Καφεΐνη
    Το Αύριο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single «Τα Λέμε» με σκιές ανθρώπων πάνω σε νερό.
2026
Ta Leme (Lo – Fi Edition)
Αφίσα συναυλίας για τα 30 χρόνια με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Ηρώδειο.
2025
Manos Hadjidakis 30 (Live at Odeon of Herodes Atticus)
2024
Thysia
2024
To oneiro
2024
Totem
2024
Mia Poria