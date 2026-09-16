Άλμπουμ

ΗΧΩ (Sappho, Alcaeus and Other Ancient Greek Poets)

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Το Κύμα
    Το Καραβάκι
    Ηχώ
    Κοιμάσαι Μάγγα μου, αλλά..
    Τα Δώρα Της Ποίησης
    Ίδιος Θεός
    Την Ομορφιά Σου Δώς Μου
    Στο Πέλαγο
    Δίδυμη
    Πιερία
    Ορχηστρικό
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single «Τα Λέμε» με σκιές ανθρώπων πάνω σε νερό.
2026
Ta Leme (Lo – Fi Edition)
Αφίσα συναυλίας για τα 30 χρόνια με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Ηρώδειο.
2025
Manos Hadjidakis 30 (Live at Odeon of Herodes Atticus)
2024
Thysia
2024
To oneiro
2024
Totem
2024
Mia Poria