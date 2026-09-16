Άλμπουμ

Pes Mou T’ Onoma Sou

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Ήταν Μια Πόλη
    Ένας Ίσον Κανένας
    Δικό Μου Δικό Σου
    Το Ζεϊμπέκικο Των Αστυνομικών
    Σιωπή
    Αγορια Κοριτσια
    Το Άγαλμα
    Ελεφαντάκι
    Ήταν Ένας Ποντικός
    Το Δέντρο
    Το Σχολείο Είναι
    Θέλω Να Μείνω
    Βλάκας Δε Γεννιέται Κανείς
    Εσύ
    Ήταν Μια Πόλη – Επίλογος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single «Τα Λέμε» με σκιές ανθρώπων πάνω σε νερό.
2026
Ta Leme (Lo – Fi Edition)
Αφίσα συναυλίας για τα 30 χρόνια με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Ηρώδειο.
2025
Manos Hadjidakis 30 (Live at Odeon of Herodes Atticus)
2024
Thysia
2024
To oneiro
2024
Totem
2024
Mia Poria