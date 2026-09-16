Άλμπουμ

Ouranoxistis

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Για Όσους Δεν Με Ξέρουν – Instrumental
    Οριστικά
    Και Μείναμε Άνθρωποι
    Και τ’ Άλλο Καλοκαίρι
    Θάλασσα Στέρια
    Πες Μου Πως Δεν Είναι Αργά
    Μετά Το Σ’ Αγαπώ
    Τα Νανουρίσματα Μου
    Ουρανιξίστης
    Εκεί Που Σβήνει – Ίνστρουμενταλ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο remix για το τραγούδι Ο Άγγελος Μου με λευκά φτερά σε φόντο σύννεφων
2025
O Aggelos Mou (Sotiris Ferfiris Remix)
Εξώφυλλο παιδικού άλμπουμ με τίτλο Το Μυστήριο των Χρωμάτων
2025
To Mistirio Ton Xromaton
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα σε προφίλ με κοντά μαύρα μαλλιά και φόντο θάλασσα.
2025
To S’ Agapo (20 Hronia Eleana Vrachali / Paidi Diko Sou)
Εξώφυλλο παιδικού τραγουδιού με δύο πολύχρωμους χαρακτήρες και κίτρινο φόντο με ήλιο
2025
Pitsintrin Kalimera
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα καλλιτέχνη μπροστά από βραχώδες φόντο
2024
Zoi Mou Rouho Mou
2024
To Proxenio Tis Ioulias (Original TV Series Soundtrack)