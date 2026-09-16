Smyrni Mou Agapimeni (Original Motion Pictures Soundtrack)

Ματωμένη Θάλασσα

Ανατολή

Το Βαλς Του Αυγούστου, pt. 1

Ο Χότος Της Άνοιξης

Μικρό Νυχτερινό Της Σμύρνης

Αύγουστος Με 3 Φεγγάρια

Το Μυστικό

Κοιτώντας Ζωγραφιές

Χρώματα Ανατολής, pt. 1

Το Βαλς Του Αυγούστου, pt. 2

Φως

Ο Χορός Του Έρωτα

Happy New Year 1922

Ο Χώρος Των Λεβαντίνων

Μια Καληνύχτα…Στο Τέλος

Sakarya

Ελεγεία Της Σμύρνης

Στην Αγκαλιά Του Πατέρα

Τσέτες-Κραυγή

Το Τέλος Του Χρυσοστόμου Σμύρνης

Η Αρχή Του Τέλους

Χαμένες Ζωές

Το Πέπλο Της Αυγής

Χρώματα Ανατολής, pt. 2

Και Όμως Μαζί

Σπαραγμός

Ξαφνική Βροχή

Εμβατήριο Σμύρνης

Σμυρνέικος Μπάλος

Από Τα Γλυκά Σου Μάτια – Αϊδινικός