Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2021
Smyrni Mou Agapimeni (Original Motion Pictures Soundtrack)
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
Ματωμένη Θάλασσα
Ανατολή
Το Βαλς Του Αυγούστου, pt. 1
Ο Χότος Της Άνοιξης
Μικρό Νυχτερινό Της Σμύρνης
Αύγουστος Με 3 Φεγγάρια
Το Μυστικό
Κοιτώντας Ζωγραφιές
Χρώματα Ανατολής, pt. 1
Το Βαλς Του Αυγούστου, pt. 2
Φως
Ο Χορός Του Έρωτα
Happy New Year 1922
Ο Χώρος Των Λεβαντίνων
Μια Καληνύχτα…Στο Τέλος
Sakarya
Ελεγεία Της Σμύρνης
Στην Αγκαλιά Του Πατέρα
Τσέτες-Κραυγή
Το Τέλος Του Χρυσοστόμου Σμύρνης
Η Αρχή Του Τέλους
Χαμένες Ζωές
Το Πέπλο Της Αυγής
Χρώματα Ανατολής, pt. 2
Και Όμως Μαζί
Σπαραγμός
Ξαφνική Βροχή
Εμβατήριο Σμύρνης
Σμυρνέικος Μπάλος
Από Τα Γλυκά Σου Μάτια – Αϊδινικός
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη