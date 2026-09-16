Άλμπουμ

Smyrni Mou Agapimeni (Original Motion Pictures Soundtrack)

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Ματωμένη Θάλασσα
    Ανατολή
    Το Βαλς Του Αυγούστου, pt. 1
    Ο Χότος Της Άνοιξης
    Μικρό Νυχτερινό Της Σμύρνης
    Αύγουστος Με 3 Φεγγάρια
    Το Μυστικό
    Κοιτώντας Ζωγραφιές
    Χρώματα Ανατολής, pt. 1
    Το Βαλς Του Αυγούστου, pt. 2
    Φως
    Ο Χορός Του Έρωτα
    Happy New Year 1922
    Ο Χώρος Των Λεβαντίνων
    Μια Καληνύχτα…Στο Τέλος
    Sakarya
    Ελεγεία Της Σμύρνης
    Στην Αγκαλιά Του Πατέρα
    Τσέτες-Κραυγή
    Το Τέλος Του Χρυσοστόμου Σμύρνης
    Η Αρχή Του Τέλους
    Χαμένες Ζωές
    Το Πέπλο Της Αυγής
    Χρώματα Ανατολής, pt. 2
    Και Όμως Μαζί
    Σπαραγμός
    Ξαφνική Βροχή
    Εμβατήριο Σμύρνης
    Σμυρνέικος Μπάλος
    Από Τα Γλυκά Σου Μάτια – Αϊδινικός
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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To Proxenio Tis Ioulias (Original TV Series Soundtrack)