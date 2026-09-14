Άλμπουμ

Kale… Poios Einai Autos?

Ανδρομάχη

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Καλε… Ποιος Είναι Αυτός;
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο τραγουδίστριες στη σκηνή κρατούν μικρόφωνα ψηλά κατά τη διάρκεια μουσικής εμφάνισης
2026
Kale… Pes Mou (Mad VMA Version)
Εξώφυλλο single με χαμογελαστή τραγουδίστρια και τίτλο «Σούσουρο»
2026
Σούσουρο
Γυναίκα με μακριά κόκκινα γάντια και μαύρο σακάκι ποζάρει σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Πάρε Ρέπο
2025
Tha Grapsoume Istoria
Εξώφυλλο τραγουδιού με μικρό κορίτσι με λευκό φόρεμα σε φόντο με φυτά
2025
Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που φοράει δαντελένια γάντια σε κόκκινο φωτισμό.
2025
Το Φλιτζάνι