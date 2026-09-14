Άλμπουμ

Tha Grapsoume Istoria

Ανδρομάχη

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Ένας Αλήτης Είμαι
    Θα Γράψουμε Ιστορία
    Έκδοση
    Θέλω Κι Άλλα
    Καλά Μου Λένε
    Που Και Που
    Δε Μπορώ Το Λίγο
    Σαν Ήμασταν Παιδιά
    Πρακτορείο
    Η Αγάπη Αυτή
    Άγγελος Δικός Σου
    Σεντόνι
    Ψυχοθεραπεία
    Αν Στο Χέρι Σου Είναι
    Όλη Την Ελλάδα
    Αχ Καρδούλα Μου
    Σ’ Έχω Πολύ Ερωτευθεί
    Οσα Εχω Ζήσει
    Πόσο Μου Λείψε
    Μετά Της 12
    Θέλω Ένα Τσιγάρο Μαζί Σου
    Να Είσαι Ευτυχισμένη
    Μην Ακούς Τι Λέω
    Φτιάχνω Καλοκαίρια
    Όνειρο
    Δε Μας Χωρίζει Τίποτα
    Βγαίνω Πίνω Ξενυχτάω
    Θες
    Έλα Απόψε
    Αν Στο Χέρι Σου Είναι – Acoustic Version
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο τραγουδίστριες στη σκηνή κρατούν μικρόφωνα ψηλά κατά τη διάρκεια μουσικής εμφάνισης
2026
Kale… Pes Mou (Mad VMA Version)
Εξώφυλλο single με χαμογελαστή τραγουδίστρια και τίτλο «Σούσουρο»
2026
Σούσουρο
Γυναίκα με μακριά κόκκινα γάντια και μαύρο σακάκι ποζάρει σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Πάρε Ρέπο
2025
Kale… Poios Einai Autos?
Εξώφυλλο τραγουδιού με μικρό κορίτσι με λευκό φόρεμα σε φόντο με φυτά
2025
Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που φοράει δαντελένια γάντια σε κόκκινο φωτισμό.
2025
Το Φλιτζάνι