Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
Tha Grapsoume Istoria
Ανδρομάχη
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Ένας Αλήτης Είμαι
Θα Γράψουμε Ιστορία
Έκδοση
Θέλω Κι Άλλα
Καλά Μου Λένε
Που Και Που
Δε Μπορώ Το Λίγο
Σαν Ήμασταν Παιδιά
Πρακτορείο
Η Αγάπη Αυτή
Άγγελος Δικός Σου
Σεντόνι
Ψυχοθεραπεία
Αν Στο Χέρι Σου Είναι
Όλη Την Ελλάδα
Αχ Καρδούλα Μου
Σ’ Έχω Πολύ Ερωτευθεί
Οσα Εχω Ζήσει
Πόσο Μου Λείψε
Μετά Της 12
Θέλω Ένα Τσιγάρο Μαζί Σου
Να Είσαι Ευτυχισμένη
Μην Ακούς Τι Λέω
Φτιάχνω Καλοκαίρια
Όνειρο
Δε Μας Χωρίζει Τίποτα
Βγαίνω Πίνω Ξενυχτάω
Θες
Έλα Απόψε
Αν Στο Χέρι Σου Είναι – Acoustic Version
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη