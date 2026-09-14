Tha Grapsoume Istoria

Ένας Αλήτης Είμαι

Θα Γράψουμε Ιστορία

Έκδοση

Θέλω Κι Άλλα

Καλά Μου Λένε

Που Και Που

Δε Μπορώ Το Λίγο

Σαν Ήμασταν Παιδιά

Πρακτορείο

Η Αγάπη Αυτή

Άγγελος Δικός Σου

Σεντόνι

Ψυχοθεραπεία

Αν Στο Χέρι Σου Είναι

Όλη Την Ελλάδα

Αχ Καρδούλα Μου

Σ’ Έχω Πολύ Ερωτευθεί

Οσα Εχω Ζήσει

Πόσο Μου Λείψε

Μετά Της 12

Θέλω Ένα Τσιγάρο Μαζί Σου

Να Είσαι Ευτυχισμένη

Μην Ακούς Τι Λέω

Φτιάχνω Καλοκαίρια

Όνειρο

Δε Μας Χωρίζει Τίποτα

Βγαίνω Πίνω Ξενυχτάω

Θες

Έλα Απόψε

Αν Στο Χέρι Σου Είναι – Acoustic Version