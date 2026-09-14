Δε Μας Χωρίζει Τίποτα

[Verse 1: Giorgos Livanis]

Μην ανησυχείς καρδιά μου

Ότι και αν σου πουν

Στα λένε μόνο όσοι

Την αγάπη δεν μπορούν

Μη μου κλαις γιατί ραγίζει απόψε ο ουρανός

Εμάς δεν μας αγγίζει αυτός ο κόσμος ο κακός

[Chorus: Andromache & Giorgos Livanis]

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Στα όμορφα, στα δύσκολα

Σε όλα εμείς μαζί

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Θα ήταν σαν να έχανε τη θάλασσα η γη

[Verse 2: Andromache]

Δεν ανησυχώ καρδιά μου

Ότι και αν μου πουν

Δεν ακούω λόγια από αυτούς που μας μισούν

Δεν θα αφήσω τίποτα να μπει ανάμεσα μας

Άντεξε βροχές και πάλι και η φωτιά μας

[Chorus: Andromache & Giorgos Livanis]

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Στα όμορφα, στα δύσκολα

Σε όλα εμείς μαζί

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Θα ήταν σαν να έχανε τη θάλασσα η γη

[Bridge: Giorgios Livanis & Andromache]

Έλα σαν κύμα πέσε πάνω μου

Και βρες σε όλη την ψυχή μου

Σε κάθε τέλος και αρχή

Να σαι εδώ μαζί μου

[Chorus: Andromache & Giorgos Livanis]

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Στα όμορφα, στα δύσκολα

Σε όλα εμείς μαζί

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Θα ήταν σαν να έχανε τη θάλασσα η γη

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Στα όμορφα, στα δύσκολα

Σε όλα εμείς μαζί

Δεν μας χωρίζει τίποτα

Εμάς σου το 'χω πει

Θα ήταν σαν να έχανε τη θάλασσα η γη