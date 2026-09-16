Άλμπουμ

25 Gia Panta

Δέσποινα Ολυμπίου

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Το Μόνο Που Θυμάμαι
    Μπαράκια
    Είμαι Άνθρωπος Κι Εγώ
    Πυξίδα
    Φθινόπωρο Γυναίκας
    Μόνο Μια Στιγμή
    Πόσο Λίγο Με Ξέρεις
    Κάνε Πώς Μ’ Αγαπάς
    Ζηλιάρης Ουρανός
    Μισήσε Με
    Αυτό Το Φιλί
    Φύγε
    Μια Απ’ Αυτές Τις Μέρες
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια που χαμογελά φορώντας μαύρο φόρεμα.
2026
Epitelous Megalosa
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2024
Kimisou Aggeloudi Mou
Γυναίκα με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα σε βραχώδες τοπίο.
2022
I Monaksia Tou Enos Stous Dio
Γυναίκα ξαπλωμένη σε ξερά χόρτα σε εξώφυλλο τραγουδιού
2021
Ki As Ehis Figi