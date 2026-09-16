Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2020
Panagia – I Mitera tou Fotos (Live Athens)
Δέσποινα Ολυμπίου
Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
Τεμ Ριρεμ – Λάιβ
Παναγία η Μητέρα του Φωτός – Λάιβ
Απολυτίκιον της συλλήψεως – Λάιβ
Άμωμος περιστέρα – Live
Ai Naianides – Live
Ρόδο το αμάραντο – Λάιβ
Οίκος Α Ακάθιστος Ύμνος – Live
Εδώ Κύπρος – Λάιβ
Την Ωραιότητα – Live
Το εικονοστάσι – Λάιβ
Maria – Live
Κατέβα κυρά Παναγιά – Live
Τα Πάθη του Χριστού – Live
Σήμερον κρεμάται ἐπὶ ξύλου – Λάιβ
Οἱ Πόνοι της Παναγίας – Λάιβ
Η Ζωή εν Τάφῳ – Live
Άξιον εστί μεγαλύνειν σε – Live
Αι γεννεαί πάσαι – Λάιβ
Η Παναγία του Μόρφου – Λάιβ
Panagia i Vimatarissa – Live
Στίχοι απλοϊκοί προς κατάνυξιν – Λάιβ
Δέηση – Λάιβ
Παναγία η Παντάνασσα – Λάιβ
Παναγία η Εσφαγμένη – Λάιβ
Παναγία η Ελαιοβριτισσα – Λάιβ
Παναγία η Αντιφωνήτρια – Λάιβ
Εις την Παναγίαν – Λάιβ
Παναγία η πυροβοληθίσσα – Live
Παναγία η Παραμυθία – Λάιβ
Panagia i Mitera tou Fotos – Finale – Live
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