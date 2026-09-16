Άλμπουμ

O Nomos Tou Murphy (Original Motion Picture Soundtrack)

Δήμητρα Γαλάνη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ο Νόμος Του Μέρφι
    Μαρία Αλίκη
    Αγκάλιασε Με
    Titloi Film – Instrumental
    Καθημερινή Ζωή – Instrumental
    Monopoly – Instrumental
    Puccini Quartet – Instrumental
    Μαιευτήριο – Ινστρουμένταλ
    Το Παγκάκι – Ινστρουμεντάλ
    Super Market – Instrumental
    Maria Aliki Quartet – Instrumental
    I Desire – Instrumental
    Στο Δρόμο – Ινστρουμένταλ
    Ο Θλιμμένος Άντρας – Instrumental
    Swing Quartet – Instrumental
    To Musical – Instrumental
    Φινάλε & Τίτλοι Τέλους – Ινστρουμεντάλ
    Σαν Βίντεο Κλιπ
    Maria Aliki – Instrumental
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση ζευγαριού που κρατιέται χέρι-χέρι μπροστά στη θάλασσα.
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Nani Pitsinani