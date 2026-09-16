Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
O Nomos Tou Murphy (Original Motion Picture Soundtrack)
Δήμητρα Γαλάνη
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Ο Νόμος Του Μέρφι
Μαρία Αλίκη
Αγκάλιασε Με
Titloi Film – Instrumental
Καθημερινή Ζωή – Instrumental
Monopoly – Instrumental
Puccini Quartet – Instrumental
Μαιευτήριο – Ινστρουμένταλ
Το Παγκάκι – Ινστρουμεντάλ
Super Market – Instrumental
Maria Aliki Quartet – Instrumental
I Desire – Instrumental
Στο Δρόμο – Ινστρουμένταλ
Ο Θλιμμένος Άντρας – Instrumental
Swing Quartet – Instrumental
To Musical – Instrumental
Φινάλε & Τίτλοι Τέλους – Ινστρουμεντάλ
Σαν Βίντεο Κλιπ
Maria Aliki – Instrumental
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