Όχι εγώ δεν ειμ’ αυτή

ή μάλλον ήμουν

παρά μονάχα μια εκδοχή

μια προβολή μια ιστορία σκοτεινή.

Όχι εγώ δεν ειμ’ αυτή

είμαι ο καθρέφτης

ενός αγγέλου η σιωπή

μια προβολή μια ιστορία τρυφερή.

Αγκάλιασε με

μεγάλωσε με

περπάτησε με σ’ αυτή τη γη.

Αγκάλιασε με

μεγάλωσε με

και σβήσε την παλιά πληγή.

Όχι εγώ δεν ειμ’ αυτή

ήμουν μια άλλη

ένας λυγμός μια συννεφιά

μια προβολή

ενός ανέμου η ακεφιά.

Όχι εγώ δεν ειμ’ αυτή

είμαι ο καθρέφτης

άγνωστος κόσμος υπαρκτός

μπορεί παλιός μπορεί καινούργιος εαυτός.