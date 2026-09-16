Άλμπουμ

40 Chronia Mousiki Diadromi

Δημήτρης Μπάσης

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Θα Αφήσω Την Κιθάρα
    Η Μαρίκα
    Το Δέντρο
    Ψάχνω Την Αθανασία
    Τρέξε Και Φτάσε Με
    Ο Κόμπος Στο Μαντήλι
    Με Δύο Ποτήρια Άνοιξη
    Σε Άλλου Πλανήτη Ουρανό
    Όταν Ξυπνήσεις Μάτια Μου
    Δεν Σε Ξέχασα
    Στάξε Το Δάκρυ Σου
    Έξι Βουβά Χαράματα
    Της Ψυχής Τα Υλικά
    Άγιε μου ρίξε μια πενιά
    Μάγισσα Νύχτα
    Στου Πουθενά Την Άκρη
    Τώρα Τι Θες;
    Σεπτέμβρης
    Έχω Συνηθίσει Τα Χαράματα
    Η Γκρίζα Θλίψη
    Μ’ Ένα Άφιλτρο Σαντέ
    Στιγμές
    Ζηλεύω Το Φεγγάρι
    Της Κρήτης Τα Τερτίπια
    Σ’ Έβλεπα Σαν Φίλη
    Το Πικρό Καραβάνι
    Τα Όμορφα Τελειώνουν
    Αυτός Ο Τόπος
    Αγάπη Μου Μοναδική
    Εσύ Νομίζεις
    Το Τελευταίο Λάθος
    Σαν Την Ελλάδα
    Vodka Tonic
    Αγάπη Αληθινή
    Δεν Έχεις Μέσα Σου Καρδιά
    Αίτος Σταυραΐτος
    Στις Αγάπης Τον Λαβύρινθο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Patrides Pou Den Ezisa
2025
Patrides Pou Den Ezisa
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα και μουσικές νότες.
2025
Afta Ta Dendra (Live)
2025
Sto Akrogiali Tou Ouranou
2025
Mnimes
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα τραγουδιστή σε κόκκινο φόντο
2025
Xeno Feggari