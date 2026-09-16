40 Chronia Mousiki Diadromi

Θα Αφήσω Την Κιθάρα

Η Μαρίκα

Το Δέντρο

Ψάχνω Την Αθανασία

Τρέξε Και Φτάσε Με

Ο Κόμπος Στο Μαντήλι

Με Δύο Ποτήρια Άνοιξη

Σε Άλλου Πλανήτη Ουρανό

Όταν Ξυπνήσεις Μάτια Μου

Δεν Σε Ξέχασα

Στάξε Το Δάκρυ Σου

Έξι Βουβά Χαράματα

Της Ψυχής Τα Υλικά

Άγιε μου ρίξε μια πενιά

Μάγισσα Νύχτα

Στου Πουθενά Την Άκρη

Τώρα Τι Θες;

Σεπτέμβρης

Έχω Συνηθίσει Τα Χαράματα

Η Γκρίζα Θλίψη

Μ’ Ένα Άφιλτρο Σαντέ

Στιγμές

Ζηλεύω Το Φεγγάρι

Της Κρήτης Τα Τερτίπια

Σ’ Έβλεπα Σαν Φίλη

Το Πικρό Καραβάνι

Τα Όμορφα Τελειώνουν

Αυτός Ο Τόπος

Αγάπη Μου Μοναδική

Εσύ Νομίζεις

Το Τελευταίο Λάθος

Σαν Την Ελλάδα

Vodka Tonic

Αγάπη Αληθινή

Δεν Έχεις Μέσα Σου Καρδιά

Αίτος Σταυραΐτος

Στις Αγάπης Τον Λαβύρινθο