Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2016
I Foni
Γιάννης Πάριος
Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
Epilogue
Χάρτινο Το Φεγγαράκι
Οδός Ονείρων
Κάπου Υπάρχει Αγάπη Μου
Ήταν Του Μάη Το Πρόσωπο (Κι Αν Θα Διψάσεις Για Νερό) – Remastered
Ένας Μύθος
Σαν Σφυρίξεις Τρεις Φορές – Remastered
Les jours meilleurs
Athina – Remastered
Η Μικρή Ραλλού – Ρεμάστερντ 2015
Το Πέλαγο Είναι Βαθύ – Remastered
Σπίτι Μου Σπιτάκι Μου – Remastered 2015
Τώρα Που Πας Στην Ξενιτιά (Καλυμνιώτικο) – Ρεμάστερντ
Ποιος Θεός Το Θέλησε – Ρεμάστερντ 2015
Συνέβη Στην Αθήνα
Όλα Είναι Τυχερά – Remastered 2015
Τα Παιδιά Του Πειραιά
Βάλε τον Ήλιο Σύνορο – Remastered 2015
Το Φεγγάρι Είναι Κόκκινο
Ο Ξένος – Remastered 2015
Το Κιπαρισσάκι
Το Ποτάμι
Πίσω Από Τις Τριανταφυλλιές
Πέφτει Βροχή
Κάθε Τρελό Παιδί
Η Ενδέκατη Εντολή
Μανούλα Μου
Το Παιδί Με Το Ταμπούρλο
Το Πουλί
Ηλία που χάθηκες
Nanourisma – Berceuse
Gloria Eterna – D’après Suite No. 11 Sarabande
Με Τ’ Άσπρο Μου Μαντήλι
Κόκκινο Γαρίφαλο
Πάμε Μια Βόλτα Στο Φεγγάρι
Αγάπησα
Ήταν Καμάρι Της Αυγής
Ενενήντα Εννέα
Η Μπαλάντα Του Στρατιώτη
Έξι Μαρτίου
Το Παραθύρι
Στο Παραθύρι Στεκόσσουν
Που Πετάξει Τ’ Αγόρι Μου
Το Τραίνο
Ειρήνη
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