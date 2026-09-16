Epilogue

Χάρτινο Το Φεγγαράκι

Οδός Ονείρων

Κάπου Υπάρχει Αγάπη Μου

Ήταν Του Μάη Το Πρόσωπο (Κι Αν Θα Διψάσεις Για Νερό) – Remastered

Ένας Μύθος

Σαν Σφυρίξεις Τρεις Φορές – Remastered

Les jours meilleurs

Athina – Remastered

Η Μικρή Ραλλού – Ρεμάστερντ 2015

Το Πέλαγο Είναι Βαθύ – Remastered

Σπίτι Μου Σπιτάκι Μου – Remastered 2015

Τώρα Που Πας Στην Ξενιτιά (Καλυμνιώτικο) – Ρεμάστερντ

Ποιος Θεός Το Θέλησε – Ρεμάστερντ 2015

Συνέβη Στην Αθήνα

Όλα Είναι Τυχερά – Remastered 2015

Τα Παιδιά Του Πειραιά

Βάλε τον Ήλιο Σύνορο – Remastered 2015

Το Φεγγάρι Είναι Κόκκινο

Ο Ξένος – Remastered 2015

Το Κιπαρισσάκι

Το Ποτάμι

Πίσω Από Τις Τριανταφυλλιές

Πέφτει Βροχή

Κάθε Τρελό Παιδί

Η Ενδέκατη Εντολή

Μανούλα Μου

Το Παιδί Με Το Ταμπούρλο

Το Πουλί

Ηλία που χάθηκες

Nanourisma – Berceuse

Gloria Eterna – D’après Suite No. 11 Sarabande

Με Τ’ Άσπρο Μου Μαντήλι

Κόκκινο Γαρίφαλο

Πάμε Μια Βόλτα Στο Φεγγάρι

Αγάπησα

Ήταν Καμάρι Της Αυγής

Ενενήντα Εννέα

Η Μπαλάντα Του Στρατιώτη

Έξι Μαρτίου

Το Παραθύρι

Στο Παραθύρι Στεκόσσουν

Που Πετάξει Τ’ Αγόρι Μου

Το Τραίνο

Ειρήνη