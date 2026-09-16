Άλμπουμ

I Foni

Γιάννης Πάριος

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Epilogue
    Χάρτινο Το Φεγγαράκι
    Οδός Ονείρων
    Κάπου Υπάρχει Αγάπη Μου
    Ήταν Του Μάη Το Πρόσωπο (Κι Αν Θα Διψάσεις Για Νερό) – Remastered
    Ένας Μύθος
    Σαν Σφυρίξεις Τρεις Φορές – Remastered
    Les jours meilleurs
    Athina – Remastered
    Η Μικρή Ραλλού – Ρεμάστερντ 2015
    Το Πέλαγο Είναι Βαθύ – Remastered
    Σπίτι Μου Σπιτάκι Μου – Remastered 2015
    Τώρα Που Πας Στην Ξενιτιά (Καλυμνιώτικο) – Ρεμάστερντ
    Ποιος Θεός Το Θέλησε – Ρεμάστερντ 2015
    Συνέβη Στην Αθήνα
    Όλα Είναι Τυχερά – Remastered 2015
    Τα Παιδιά Του Πειραιά
    Βάλε τον Ήλιο Σύνορο – Remastered 2015
    Το Φεγγάρι Είναι Κόκκινο
    Ο Ξένος – Remastered 2015
    Το Κιπαρισσάκι
    Το Ποτάμι
    Πίσω Από Τις Τριανταφυλλιές
    Πέφτει Βροχή
    Κάθε Τρελό Παιδί
    Η Ενδέκατη Εντολή
    Μανούλα Μου
    Το Παιδί Με Το Ταμπούρλο
    Το Πουλί
    Ηλία που χάθηκες
    Nanourisma – Berceuse
    Gloria Eterna – D’après Suite No. 11 Sarabande
    Με Τ’ Άσπρο Μου Μαντήλι
    Κόκκινο Γαρίφαλο
    Πάμε Μια Βόλτα Στο Φεγγάρι
    Αγάπησα
    Ήταν Καμάρι Της Αυγής
    Ενενήντα Εννέα
    Η Μπαλάντα Του Στρατιώτη
    Έξι Μαρτίου
    Το Παραθύρι
    Στο Παραθύρι Στεκόσσουν
    Που Πετάξει Τ’ Αγόρι Μου
    Το Τραίνο
    Ειρήνη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα με ανοιχτά χέρια σε φόντο θάλασσας.
2025
Ta Thalassina Tou Pariou
Εξώφυλλο remix με κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς πάνω από το νερό
2024
Animera Tou Erota (Remix By Yannis Mitsokapas)
2023
Oles Oi Epityhies
Κόκκινο φόντο με λευκά γράμματα που γράφουν «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 10's».
2023
Parios 10’s
Άνδρας με γυαλιά ηλίου και λευκό μπουφάν κάθεται σε βράχια δίπλα στη θάλασσα σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2023
Den M’ Agapao
Γραφικό με λευκά γράμματα σε μπεζ φόντο που γράφει ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 00's
2022
Parios 00’s