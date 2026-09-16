Άλμπουμ

Oles Oi Epityhies

Γιάννης Πάριος

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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    Το Σημάδι
    Θα Φύγω Με Τους Φίλους
    Κι Αυτό Το Βράδυ
    Δύο Τριαντάφυλλα
    Άγγελε Μου Και Φόνια
    Θαλάσσες
    Θ’ Απογειωθούμε
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    Δεν Είπα Τίποτα
    Καιγομαι
    Είσαι Η Κόλαση Και Ο Παράδεισος
    Θυμάμαι Θα Πει Σ’ Αγαπώ
    Ζεϊμπέκικο
    Κι Αυτό Το Βράδυ
    Νύχτα Για Δυο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα με ανοιχτά χέρια σε φόντο θάλασσας.
2025
Ta Thalassina Tou Pariou
Εξώφυλλο remix με κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς πάνω από το νερό
2024
Animera Tou Erota (Remix By Yannis Mitsokapas)
Κόκκινο φόντο με λευκά γράμματα που γράφουν «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 10's».
2023
Parios 10’s
Άνδρας με γυαλιά ηλίου και λευκό μπουφάν κάθεται σε βράχια δίπλα στη θάλασσα σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2023
Den M’ Agapao
Γραφικό με λευκά γράμματα σε μπεζ φόντο που γράφει ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 00's
2022
Parios 00’s
Εξώφυλλο τραγουδιού με σιλουέτες ενός ζευγαριού που χορεύει σε ατμοσφαιρικό φωτισμό.
2022
Pes Mou Pou Eisai