Θέλω να σου μιλήσω δεν ξέρω πώς ν’ αρχίσω

κι έχω στ’ αλήθεια τόσα μα τόσα να σου πω

θέλω την αγκαλιά σου καίγομαι στα φιλιά σου

αλλά φοβάμαι πιο πολύ που σ’ αγαπώ.

Δυο φορές μη μου λες το κορμί μου μαζί σου

θα βγάλει φωτιές όλο ναι, πάλι ναι να μ’ ακούσεις δε θέλεις ποτέ

τρεις φορές μη μου λες τι θα γίνει με σένα τίποτ’ άλλο δε θες.

Μια φορά κι άλλη μια θα ξυπνήσουμε τη γειτονιά.

δεν μπορείς να μου προσφέρεις τίποτ’ άλλο εκτός απ’ τ’ άλλο.

Καίγομαι σαν καπνός από τσιγάρο και πιο πάνω φτάνω.

Καίγομαι με την σκέψη αν σε χάσω τι θα κάνω.

Δυο λεπτά μ’ αγαπάς νάζια δίνεις και φεύγεις

και δεν ξέρεις πού πας

δυο φορές τρεις φορές

χαραμίζεις αλήθειες και κλαις.

Τρεις φορές μη μου λες κληρονόμο μ’ αφήνεις

στο δικό σου το χθες

μια φορά κι άλλη μια

είσαι η πιο τρυφερή γκαντεμιά.