Μη μιλάς, δε θέλω τώρα πια.

Λέξη δεν πιστεύω τώρα πια.

Καληνύχτα είν’αργά.

Σβήσε όλα τα φώτα,

κλείδωσε την πόρτα.

Τίποτα δεν είναι τώρα πια όπως και πρώτα.

Κάθε σου λέξη τώρα με τρομάζει.

Οκόσμος όλος γύρω μου αλλάζει

με την κάθε σου ψευτία.

Κάθε σου λέξη τώρα με πληγώνει

μικραίνει το δωμάτιο και παγώνει

κάθε ψέμα μαχαιριά.

Μη μιλάς, δεν κάνει τώρα πια.

Ειπες τόσα.Φτάνει τώρα πια.

Καληνύχτα είν’αργά.

Μην τηλεφωνήσεις

μην ξαναγυρίσεις.

Να ξαναπροδώσεις τα ονειρά μου μην τολμήσεις.