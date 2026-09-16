Άλμπουμ

Aftos O Notos

Γιώργος Νταλάρας

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Αυτός Ο Νότος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο δίσκου με δέντρο που λυγίζει στον άνεμο σε ομιχλώδες τοπίο
2026
I Doxa Ton Anemon
Εξώφυλλο μουσικού single με σχέδιο προσώπου, κόκκινο μπαλόνι και σταγόνες σε μαύρο φόντο
2026
Ta Paidia
Ομάδα μουσικών με παραδοσιακά όργανα και κιθάρες σε στούντιο ηχογράφησης.
2026
Vrexei Sti Ftoxogeitonia
Αφίσα θεατρικής παράστασης Οιδίπους Τύραννος
2026
Oedipus Tyrannus
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με πολύχρωμο αφηρημένο σχέδιο σε σχήμα λουλουδιού.
2025
Pekse Re File Mpala
2025
60th Birthday