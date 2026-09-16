Άλμπουμ

60th Birthday

Γιώργος Νταλάρας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Ένα Τραγούδι Μου Αργό
    Canto Amor
    Για Χαρά Σου Ζωή
    When The Night Falls
    Syrna’s Song
    Nocturnal Syrna
    Το Κρυφτό
    Θόρικος
    Το Φίλτρο
    Double Moon
    Το Τραγούδι Του Άσχημοπαππού
    Παρακαλαμος
    Πάρε τη σιωπή
    Όλυμπος
    Ο Κορυδαλλός
    Waltz, Face to Face
    Ομορφα Ταξιδια
    The Waltz of Antigoni
    Κώστας Βίρβος
    Χασάπικο για τις Γυναίκες που Αγαπάμε
    Επιστροφή
    Νυχτερινό Ωράριο – Instrumental
    Θαλερό
    Έλα Στέλλα
    Tango Piraeus
    Η Πρώτη Αγάπη
    Earthbeats
    Σαν Το Νερό
    Firefly – ThroDef Remix
    Στον Ουρανό – ΘροΔεφ Ρεμιξ
    Astradeni – Spring Mix – Original Version
    Νύχτα Κοιτώ Την Πόλη
    Rista – Electro Version
    Όταν Πέφτει Το Βράδυ
    Αρμένο
    Καληνύχτα Ψυχάκι
    Mama – Soundhouse Mix
    Τα Μάτια Σου Τα Μαγικά
    Celosia
    Δρίμης Απρίλης
    Πίνο Πίνο – Μεντιτέλεκτρο Βέρσιον
    Θα Σε Ξεπεράσω
    Sand and Sea – Michalis GS Remix
    Σώμα Που Αποστήθισα
    Tina (La niña sonriente)
    Κυριακάτικο Μου Δάκρυ – Σύρος Ρεμίξ
    La Mari (La Donna di Genova) – Remix
    Μελαχρινό Μου Φως
    Aegean Melancholy
    Θέλω Όνειρα
    Esther
    Τα Λέμε
    Λυσάνδρα
    Εδώ Μένω
    Silkworm
    Άγρια Ζωή
    I Send a Postcard to the Future
    Μεγάλα Λόγια
    Του Έρωτα Το Αχ! Πεθαίνω
    Πειραιάς Συρτάκι
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100 Hronia Zabetas