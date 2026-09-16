60th Birthday

Ένα Τραγούδι Μου Αργό

Canto Amor

Για Χαρά Σου Ζωή

When The Night Falls

Syrna’s Song

Nocturnal Syrna

Το Κρυφτό

Θόρικος

Το Φίλτρο

Double Moon

Το Τραγούδι Του Άσχημοπαππού

Παρακαλαμος

Πάρε τη σιωπή

Όλυμπος

Ο Κορυδαλλός

Waltz, Face to Face

Ομορφα Ταξιδια

The Waltz of Antigoni

Κώστας Βίρβος

Χασάπικο για τις Γυναίκες που Αγαπάμε

Επιστροφή

Νυχτερινό Ωράριο – Instrumental

Θαλερό

Έλα Στέλλα

Tango Piraeus

Η Πρώτη Αγάπη

Earthbeats

Σαν Το Νερό

Firefly – ThroDef Remix

Στον Ουρανό – ΘροΔεφ Ρεμιξ

Astradeni – Spring Mix – Original Version

Νύχτα Κοιτώ Την Πόλη

Rista – Electro Version

Όταν Πέφτει Το Βράδυ

Αρμένο

Καληνύχτα Ψυχάκι

Mama – Soundhouse Mix

Τα Μάτια Σου Τα Μαγικά

Celosia

Δρίμης Απρίλης

Πίνο Πίνο – Μεντιτέλεκτρο Βέρσιον

Θα Σε Ξεπεράσω

Sand and Sea – Michalis GS Remix

Σώμα Που Αποστήθισα

Tina (La niña sonriente)

Κυριακάτικο Μου Δάκρυ – Σύρος Ρεμίξ

La Mari (La Donna di Genova) – Remix

Μελαχρινό Μου Φως

Aegean Melancholy

Θέλω Όνειρα

Esther

Τα Λέμε

Λυσάνδρα

Εδώ Μένω

Silkworm

Άγρια Ζωή

I Send a Postcard to the Future

Μεγάλα Λόγια

Του Έρωτα Το Αχ! Πεθαίνω

Πειραιάς Συρτάκι