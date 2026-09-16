Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
60th Birthday
Γιώργος Νταλάρας
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Ένα Τραγούδι Μου Αργό
Canto Amor
Για Χαρά Σου Ζωή
When The Night Falls
Syrna’s Song
Nocturnal Syrna
Το Κρυφτό
Θόρικος
Το Φίλτρο
Double Moon
Το Τραγούδι Του Άσχημοπαππού
Παρακαλαμος
Πάρε τη σιωπή
Όλυμπος
Ο Κορυδαλλός
Waltz, Face to Face
Ομορφα Ταξιδια
The Waltz of Antigoni
Κώστας Βίρβος
Χασάπικο για τις Γυναίκες που Αγαπάμε
Επιστροφή
Νυχτερινό Ωράριο – Instrumental
Θαλερό
Έλα Στέλλα
Tango Piraeus
Η Πρώτη Αγάπη
Earthbeats
Σαν Το Νερό
Firefly – ThroDef Remix
Στον Ουρανό – ΘροΔεφ Ρεμιξ
Astradeni – Spring Mix – Original Version
Νύχτα Κοιτώ Την Πόλη
Rista – Electro Version
Όταν Πέφτει Το Βράδυ
Αρμένο
Καληνύχτα Ψυχάκι
Mama – Soundhouse Mix
Τα Μάτια Σου Τα Μαγικά
Celosia
Δρίμης Απρίλης
Πίνο Πίνο – Μεντιτέλεκτρο Βέρσιον
Θα Σε Ξεπεράσω
Sand and Sea – Michalis GS Remix
Σώμα Που Αποστήθισα
Tina (La niña sonriente)
Κυριακάτικο Μου Δάκρυ – Σύρος Ρεμίξ
La Mari (La Donna di Genova) – Remix
Μελαχρινό Μου Φως
Aegean Melancholy
Θέλω Όνειρα
Esther
Τα Λέμε
Λυσάνδρα
Εδώ Μένω
Silkworm
Άγρια Ζωή
I Send a Postcard to the Future
Μεγάλα Λόγια
Του Έρωτα Το Αχ! Πεθαίνω
Πειραιάς Συρτάκι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη