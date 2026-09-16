Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
100 Hronia Zabetas
Γιώργος Νταλάρας
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Τα Δειλινά
Ξημερώματα
Είναι Το Στρώμα Μου Μόνο
Πόρτα Κλειστή Τα Χείλη Σου
Τι Να Φταίει
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ Η ΚΑΡΔΙΑ
Το Χαμόγελο
Ο Αράπης
Δημήτρη μου Δημήτρη μου
Ο Μαθητής (Ο Πιο Καλός Ο Μαθητής)
Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα
Ρωμιός Αγάπησε Ρωμιά
Τελευταία Αγάπη
Ο Γιαννάκης
Αλήτης
Θεσσαλονίκη – Λάιβ
Ξενύχτης – Λάιβ
Η Κυριακή
Το Περιστέρι – From “Η Κόρη Μου Η Σοσιαλίστρια
Σήκω Χόρεψε Συρτάκι
Πάι Πάι – Από “Ο Ουρανοκατέβατος”
Ήρθα Κι Απόψε Στα Σκαλοπάτια Σου
Ο Κυρ Αλέκος
Το Καράβι
Το Θέμα Είναι Να Τη Βρω
Με Το Βοριά – Remastered 2005
Όταν Θα Λάβεις Αυτό Το Γράμμα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη