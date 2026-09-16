Το Θέμα Είναι Να Τη Βρω

Το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

κι από τα δύ... κι από τα δύσκολα να βγω.

Στην τσέπη μου δεν έχω μια

κι ούτε με νοιάζει που θα βρω,

και στο δωμάτιο γωνία

στρώνω κουβέρτα να την βρω.

Το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

κι από τα δύ... κι από τα δύσκολα να βγω.

Ρίχνει χαλάζι με μανία

κι είν' το παράθυρο κλειστό,

στα τζάμια δυνατές ψιχάλες

και τα σκεπάσματα τραβώ.

Το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

κι από τα δύ... κι από τα δύσκολα να βγω.

Και αφού την βρίσκω στη γωνία

την περιμένω να της πω,

μες τα φιλιά της όλη τη νύχτα

μαζί με εκείνη θα την βρω.

Το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

το θέμα είναι να την βρω,

κι από τα δύ... κι από τα δύσκολα να βγω.