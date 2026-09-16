Πατέρα, κάτσε φρόνιμα

μη γίνεσαι ρεζίλι.

Τα νιάτα θέλουν έρωτα

κι οι γέροι χαμομήλι.

Κάθε πράμα στον καιρό του

και τον Αύγουστο κολιός,

στη ζωή έγινε νόμος

και δε γίνεται αλλιώς.

Μπαμπά μου, κάτσε φρόνιμα,

σ’ το λέω μια και δύο.

Δεν είσ’ εσύ για τσαχπινιές

αλλά για συνεργείο.

Κάθε πράμα ...

Μπαμπά μου, κάτσε φρόνιμα

μη στρίβει το μυαλό σου.

Και άσε το ζεϊμπέκικο,

σ’ το λέω για καλό σου.

Κάθε πράμα ...