Όταν Θα Λάβεις Αυτό Το Γράμμα
Γιώργος Νταλάρας
Από το Άλμπουμ 100 Hronia Zabetas που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι
Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα
Εγώ θα είμαι πολύ μακριά
Και θα πιστέψεις πως δε χωράνε
Δύο αγάπες σε μια καρδιά
Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα
Τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα
Πάντα με μάσκα εσύ μιλούσες
Κι ήθελες να 'χεις δυο αγκαλιές
Μα που το βρήκες αυτό γραμμένο
Εσύ να παίζεις με δυο καρδιές
Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα
Τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα
Κι εδώ τελειώνει μια ιστορία
μ’ αυτό το κλάμα το θλιβερό
δε μετανιώνω που σ’ αγαπούσα
όμως λυπάμαι που σ’ αγαπώ
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