Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα

Εγώ θα είμαι πολύ μακριά

Και θα πιστέψεις πως δε χωράνε

Δύο αγάπες σε μια καρδιά

Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα

Τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα

Πάντα με μάσκα εσύ μιλούσες

Κι ήθελες να 'χεις δυο αγκαλιές

Μα που το βρήκες αυτό γραμμένο

Εσύ να παίζεις με δυο καρδιές

Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα

Τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα

Κι εδώ τελειώνει μια ιστορία

μ’ αυτό το κλάμα το θλιβερό

δε μετανιώνω που σ’ αγαπούσα

όμως λυπάμαι που σ’ αγαπώ