Μεγάλα Λόγια
Γιώργος Νταλάρας
Από το Άλμπουμ 60th Birthday που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι
Τρυφερά με κοιτάς
Ξέρω τι μου ζητάς
Να πιαστείς να σωθείς απο κάτι
Μη νομίζεις και 'γω
Το ίδιο πράγμα ζητώ
Να βρεθώ να χαθώ με μια αγάπη
Μεγάλα λόγια μη μου λες
Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές
Μεγάλα λόγια μη μου πεις
Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς
Μεγάλα λόγια δεν θα πω
Σρην αγκαλιά μου ως το πρωι
Θα σε κρατώ
Κι αν είμαστε η εξαίρεση εμείς
Μεγάλα λόγια θα σου πω και θα μου πεις
Φανερά δυνατά η καρδιά θα χτυπά
Μ'έναν ήχο τρελό από πόνο
Κι όσο θα 'μαστε εκεί μια γλυκιά φυλακή
Θα χωράει τους δυο μας και μόνο
Μεγάλα λόγια μη μου λες
Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές
Μεγάλα λόγια μη μου πεις
Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς
Μεγάλα λόγια δεν θα πω
Σρην αγκαλιά μου ως το πρωι
Θα σε κρατώ
Κι αν είμαστε η εξαίρεση εμείς
Μεγάλα λόγια θα σου πω και θα μου πεις
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