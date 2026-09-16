Τρυφερά με κοιτάς

Ξέρω τι μου ζητάς

Να πιαστείς να σωθείς απο κάτι

Μη νομίζεις και 'γω

Το ίδιο πράγμα ζητώ

Να βρεθώ να χαθώ με μια αγάπη

Μεγάλα λόγια μη μου λες

Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές

Μεγάλα λόγια μη μου πεις

Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς

Μεγάλα λόγια δεν θα πω

Σρην αγκαλιά μου ως το πρωι

Θα σε κρατώ

Κι αν είμαστε η εξαίρεση εμείς

Μεγάλα λόγια θα σου πω και θα μου πεις

Φανερά δυνατά η καρδιά θα χτυπά

Μ'έναν ήχο τρελό από πόνο

Κι όσο θα 'μαστε εκεί μια γλυκιά φυλακή

Θα χωράει τους δυο μας και μόνο

Μεγάλα λόγια μη μου λες

Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές

Μεγάλα λόγια μη μου πεις

Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς

Μεγάλα λόγια δεν θα πω

Σρην αγκαλιά μου ως το πρωι

Θα σε κρατώ

Κι αν είμαστε η εξαίρεση εμείς

Μεγάλα λόγια θα σου πω και θα μου πεις