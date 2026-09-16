Μεγάλα Λόγια

Γιώργος Νταλάρας

Από το Άλμπουμ 60th Birthday που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Τρυφερά με κοιτάς

Ξέρω τι μου ζητάς

Να πιαστείς να σωθείς απο κάτι

Μη νομίζεις και 'γω

Το ίδιο πράγμα ζητώ

Να βρεθώ να χαθώ με μια αγάπη

Μεγάλα λόγια μη μου λες

Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές

Μεγάλα λόγια μη μου πεις

Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς

Μεγάλα λόγια δεν θα πω

Σρην αγκαλιά μου ως το πρωι

Θα σε κρατώ

Κι αν είμαστε η εξαίρεση εμείς

Μεγάλα λόγια θα σου πω και θα μου πεις

Φανερά δυνατά η καρδιά θα χτυπά

Μ'έναν ήχο τρελό από πόνο

Κι όσο θα 'μαστε εκεί μια γλυκιά φυλακή

Θα χωράει τους δυο μας και μόνο

Μεγάλα λόγια μη μου λες

Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές

Μεγάλα λόγια μη μου πεις

Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς

Μεγάλα λόγια δεν θα πω

Σρην αγκαλιά μου ως το πρωι

Θα σε κρατώ

Κι αν είμαστε η εξαίρεση εμείς

Μεγάλα λόγια θα σου πω και θα μου πεις

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