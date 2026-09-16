Στα δόντια μου θα κόψω την καρδιά μου,

στην άβυσσο θα ρίξω τα όνειρά μου,

τα μάτια, τη φωνή σου θα ξεχάσω,

θα σε ξεπεράσω.

Θα ζω κάθε βραδιά με κάποιαν άλλη,

στο κύμα θα ριχτώ κι όπου με βγάλει,

τα χνάρια σου απ`το σώμα μου θα σβήσω,

το στόμα σου δε θα ξαναφιλήσω,

και ηττημένος πια

και ηττημένος πια

και ηττημένος πια,

θα σε νικήσω.

Θα σε ξεπεράσω.

Στις φλόγες θα πετάξω τ`όνομά σου,

το άλυτο θα λύσω αίνιγμά σου,

τι κρύβεις στην καρδιά σου θα διαβάσω,

θα σε ξεπεράσω.

Θα ζω κάθε βραδιά με κάποιαν άλλη,

στο κύμα θα ριχτώ κι όπου με βγάλει,

τα χνάρια σου απ`το σώμα μου θα σβήσω,

το στόμα σου δε θα ξαναφιλήσω

και ηττημένος πια

και ηττημένος πια

και ηττημένος πια,

θα σε νικήσω.

Θα σε ξεπεράσω.