Άλμπουμ

Μεταξωτό Μαντήλι

Γιώργος Νταλάρας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Μεταξωτό Μαντήλι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο δίσκου με δέντρο που λυγίζει στον άνεμο σε ομιχλώδες τοπίο
2026
I Doxa Ton Anemon
Εξώφυλλο μουσικού single με σχέδιο προσώπου, κόκκινο μπαλόνι και σταγόνες σε μαύρο φόντο
2026
Ta Paidia
Ομάδα μουσικών με παραδοσιακά όργανα και κιθάρες σε στούντιο ηχογράφησης.
2026
Vrexei Sti Ftoxogeitonia
Αφίσα θεατρικής παράστασης Οιδίπους Τύραννος
2026
Oedipus Tyrannus
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με πολύχρωμο αφηρημένο σχέδιο σε σχήμα λουλουδιού.
2025
Pekse Re File Mpala
2025
60th Birthday