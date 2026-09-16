Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
Ekato Fores Kommatia (Live sto Christmas Theater)
Γλυκερία
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Αντίθετα Πια – Λάιβ
Τα Χάρτινα – Λάιβ
Σε Θέλω Εδώ – Λάιβ
Ακρογιάλια – Λάιβ
Κραγιόν – Λάιβ
Δεν Έχω Πολλά – Live
Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια – Λάιβ
Ένα Τσιγάρο Διαδρομή – Live
Σε Λάθος Μάτια – Λάιβ
Αντικριστά – Λάιβ
Βρες Μου Έναν Άλλο – Live
Τα Πλοία Της Γραμμής – Λάιβ
Εγώ Για Σένα – Λάιβ
Ένα Φιλί – Live
Και Πάλι Παιδί – Live
Όπως Θα Φεύγεις – Live
Κούκλα Σπασμένη – Live
Πιο Πολύ – Λάιβ
Periplanomeno – Live
Εκατό Φορές Κομμάτια – Λάιβ
Κάτι Ελλάδες – Λάιβ
Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς – Live
Σβήσε Το Φεγγάρι – Λάιβ
Ο Άγγελος Μου – Λάιβ
Αναπάντητα – Λάιβ
Τα Σάββατα – Live
Μπορεί Να Βγω – Λάιβ
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