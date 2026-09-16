Άλμπουμ

Ekato Fores Kommatia (Live sto Christmas Theater)

Γλυκερία

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Αντίθετα Πια – Λάιβ
    Τα Χάρτινα – Λάιβ
    Σε Θέλω Εδώ – Λάιβ
    Ακρογιάλια – Λάιβ
    Κραγιόν – Λάιβ
    Δεν Έχω Πολλά – Live
    Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια – Λάιβ
    Ένα Τσιγάρο Διαδρομή – Live
    Σε Λάθος Μάτια – Λάιβ
    Αντικριστά – Λάιβ
    Βρες Μου Έναν Άλλο – Live
    Τα Πλοία Της Γραμμής – Λάιβ
    Εγώ Για Σένα – Λάιβ
    Ένα Φιλί – Live
    Και Πάλι Παιδί – Live
    Όπως Θα Φεύγεις – Live
    Κούκλα Σπασμένη – Live
    Πιο Πολύ – Λάιβ
    Periplanomeno – Live
    Εκατό Φορές Κομμάτια – Λάιβ
    Κάτι Ελλάδες – Λάιβ
    Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς – Live
    Σβήσε Το Φεγγάρι – Λάιβ
    Ο Άγγελος Μου – Λάιβ
    Αναπάντητα – Λάιβ
    Τα Σάββατα – Live
    Μπορεί Να Βγω – Λάιβ
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