Ekato Fores Kommatia (Live sto Christmas Theater)

Αντίθετα Πια – Λάιβ

Τα Χάρτινα – Λάιβ

Σε Θέλω Εδώ – Λάιβ

Ακρογιάλια – Λάιβ

Κραγιόν – Λάιβ

Δεν Έχω Πολλά – Live

Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια – Λάιβ

Ένα Τσιγάρο Διαδρομή – Live

Σε Λάθος Μάτια – Λάιβ

Αντικριστά – Λάιβ

Βρες Μου Έναν Άλλο – Live

Τα Πλοία Της Γραμμής – Λάιβ

Εγώ Για Σένα – Λάιβ

Ένα Φιλί – Live

Και Πάλι Παιδί – Live

Όπως Θα Φεύγεις – Live

Κούκλα Σπασμένη – Live

Πιο Πολύ – Λάιβ

Periplanomeno – Live

Εκατό Φορές Κομμάτια – Λάιβ

Κάτι Ελλάδες – Λάιβ

Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς – Live

Σβήσε Το Φεγγάρι – Λάιβ

Ο Άγγελος Μου – Λάιβ

Αναπάντητα – Λάιβ

Τα Σάββατα – Live

Μπορεί Να Βγω – Λάιβ