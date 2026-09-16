Άλμπουμ

Megala Tragoudia Tou Gianni Kotsira Sto Ogdoo Music

Γλυκερία

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Βάριες Κουβέντες – Λάιβ
    Αναθεμα Σε – Λάιβ
    Το Θα
    Ερωτικό
    Όταν
    Τώρα Τι Να Πω
    Σιωπή
    Ταινία Τρόμου
    Μέσα Στο Σώμα
    Αυτή Η Πόλη
    Σαν Πεθαίνει Η Ψυχή
    Ενα Αθώο Ψέμα
    Η Παγωμένη Θεατρίνα
    Τρεις Πόλεις
    Ερωτικό
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με φόντο βροχερό παράθυρο τη νύχτα και ένα φλιτζάνι καφέ
2026
O Anthropos
Εξώφυλλο τραγουδιού με φόντο σταγόνες νερού και τίτλο Mes Tou Aigaiou
2026
Mes Tou Aigaiou
Ασπρόμαυρο πορτρέτο γυναίκας με σγουρά μαλλιά από εξώφυλλο δίσκου
2026
Megales Epityhies
Τραγουδίστρια με ροζ σακάκι σε εξώφυλλο single
2026
T’ Apogevmata T’ Adeia (Konstantinos Haloftis Remix)
2025
בזכרי ימים ימימה – מחווה לצלילי הכרם
2024
Ekato Fores Kommatia (Live sto Christmas Theater)