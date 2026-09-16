Όταν έρχεται ο Απρίλης

Με τον ήλιο του μαζί

Μπουμπουκιάζουνε τα ρόδα

Και το κρίνο ξαναζεί

Όταν σκίζει το φεγγάρι

Το γαλάζιο ουρανό

Μες στο δρόμο του τ’αστέρια

Κολυμπούν το φωτεινό

Όταν δει δυο μάτια μαύρα

Ο τραγουδιστής γλυκά

Από μέσα του τραγούδια

Βγαίνουνε μαγευτικά

Τι τα θέλετε και τ’άστρα

Και φεγγάρι κι ουρανός

Και λουλούδια και τραγούδια

Μάτια ήλιος φωτεινός

Θαυμαστά ωραία είναι όλα

Ποιος αντιμιλεί

Μα ο κόσμος είναι άλλος

Είναι κάτι πιο πολύ