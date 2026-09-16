Άλμπουμ

Mia Agapi Otan Xanarhizei

Γλυκερία

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Μια Αγάπη Όταν Ξαναρχίζει
    Τι Τις Θέλεις Τις Πίκρες
    Δίχως Εσένα
    Όλα τα έχεις κάνει στάχτη
    Τώρα Κι Αν Κλαις
    Θέλω Τόσα Να Πω
    Το Παραδέχομαι
    Η Αγάπη Και Η Ζήλεια
    Μα Θεέ Μου Αλλοίμονο
    Πέντε Μήνες Φαντάρος
    Ένα Τραγούδι Θα Πω
    Δεν Θέλω Την Αγάπη Σου
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