Άλμπουμ

9 Sto Fos

Χάρις Αλεξίου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Έλα Ύπνε
    Η Διαφορά
    Σαν Πυρετός
    Στο Τέλος Του Καλοκαιριού
    Παιδικό Δωμάτιο
    Αυτό Είναι Ο Έρωτας
    Κάτι Εξωτικό
    Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού
    Φως
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Kafes