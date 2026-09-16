Άλμπουμ

Oneirevetai

Χάρις Αλεξίου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Ονειρεύεται
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αναποδογυρισμένο φλιτζάνι καφέ σε λευκό φόντο
2026
KAFES (Remix)
2025
Isorropistis
2025
9 Sto Fos
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκοτεινά κύματα θάλασσας και τίτλο «Το τραγούδι του φεγγαριού - Χάρις Αλεξίου».
2024
To Tragoudi Tou Fengariou
Εξώφυλλο τραγουδιού με μινιμαλιστικό λευκό σκίτσο ανθρώπινης φιγούρας και ήλιου σε μαύρο φόντο.
2024
Odos Aristotelous (Coyot Remix)
Πορτρέτο τραγουδίστριας με λευκό ρούχο σε εξώφυλλο τραγουδιού
2024
Kafes